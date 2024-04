Rimini. Due auto in fiamme nella concessionaria. I Vigili del Fuoco per oltre tre ore a lavoro per domare l’incendio

Durante la notte si è verificato un incendio all’interno di una concessionaria situata in via Macanno a Rimini, vicino a Le Befane. Verso le 23 di mercoledì 17 aprile, due autovetture usate appena ritirate dai clienti sono state avvolte dalle fiamme per cause ancora sconosciute.

Le due vetture parcheggiate lungo lo scivolo che porta al piano interrato, dove si trova il parcheggio delle auto in vendita hanno richiesto un intervento d’emergenza da parte dei vigili del fuoco. Gli operatori del 115 sono arrivati rapidamente sul posto, seguiti da una squadra che ha lavorato per circa tre ore per spegnere l’incendio.

La polizia scientifica sta indagando per determinare l’origine esatta del fuoco. Sia l’ipotesi dolosa che quella di un problema elettrico non sono escluse. Entrambe le auto in fiamme erano vecchie: una funzionava a gasolio, mentre l’altra era una Fiat Panda a metano.