Rimini. Due stranieri, noti alle forze dell’ordine, denunciati per furto di monopattini e porto di armi improprie

Nella notte del 10.08.2024 personale della Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due soggetti stranieri per i reati di ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, verso le ore 02:00 circa un equipaggio della sezione volanti della Questura di Rimini, durante il normale controllo del territorio, transitando in zona Palacongressi, notava la presenza di due soggetti, a bordo entrambi di un monopattino che trasportavano di traverso alla pedaliera del mezzo, un altro monopattino tenuto piegato. Alla vista dell’equipaggio i due soggetti iniziavano ad agitarsi, guardando continuamente il veicolo. Tale atteggiamento insospettiva gli operatori che, raggiunti i due, procedevano ad effettuare un controllo.

I due soggetti risultavano noti alle forze di Polizia, in quanto dediti alla commissione di reati e non riuscivano a spiegare il possesso dei monopattini. I poliziotti procedevano a verificare se fossero pervenute delle segnalazioni di furto e si appurava che precedentemente sul lungomare Tintori erano stati rubati proprio due monopattini. I due, sottoposti a perquisizione personale, venivano trovati in possesso di una lametta ed una lima con punta acuminata. Gli operatori procedevano al loro accompagnamento presso la locale Questura per una corretta identificazione. In questo frangente venivano contattati i proprietari dei monopattini che, giunti in Questura, riconoscevano i mezzi come propri e ne tornavano in possesso.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Comunicato stampa Polizia di Stato