Rimini. Due strisce di ketamina pronte nel bagagliaio: arrestato 23enne

Nel pomeriggio di domenica i carabinieri di Rimini hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne per detenzione ai fini di spaccio di ketamina. I militari, durante un mirato servizio antidroga nei pressi di una nota discoteca riminese, hanno controllato il ragazzo. Nel bagagliaio della sua auto, sopra ad un vassoio, erano pronte due strisce di sostanza stupefacente. In due involucri di carta sono state trovate altre 20 dosi sempre di ketamina e una di hashish. Il giovane verrà processato per direttissima.