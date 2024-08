Rimini e il Meeting, un legame essenziale che guarda al futuro. Il saluto del sindaco Sadegholvaad alla 45esima edizione

Alla vigilia della 45esima edizione del Meeting di Rimini, il sindaco Jamil Sadegholvaad ha rivolto un caloroso saluto a tutti i partecipanti e volontari dell’evento, che prenderà il via martedì 20 agosto. Sottolineando l’importanza del tema di quest’anno, “la ricerca dell’essenziale”, il sindaco ha evidenziato come questo concetto sia strettamente legato alla storia e all’evoluzione di Rimini e del Meeting stesso.

In un discorso che ha messo a confronto la Rimini del 1980 con quella odierna, Sadegholvaad ha ricordato i profondi cambiamenti che hanno caratterizzato questi 45 anni, sia per la città che per la manifestazione. “Rimini è molto cambiata, sta cambiando ancora e lo farà in futuro con la stessa determinazione del passato”, ha affermato, sottolineando che l’essenza di Rimini e del Meeting risiede nella capacità di evolversi senza mai perdere di vista le persone, vero fulcro di entrambi.

Il sindaco ha concluso il suo saluto affermando che solo chi guarda alla città e al Meeting con uno sguardo nostalgico può considerarli immobili, mentre in realtà sono in continua trasformazione, sempre pronti ad affrontare le sfide del futuro con determinazione e coerenza.