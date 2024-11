Rimini. È per te: sabato 23 torna la camminata per le vie del centro contro la violenza sulle donne

Torna sabato 23 novembre alle ore 16.30 (ritrovo ore 16 in piazza Cavour) “E’ per te” la camminata di sensibilizzazione per l’ELIMINAZIONE della violenza sulle donne. La camminata prevede un percorso ad anello nel centro storico di Rimini, con ritorno nella stessa Piazza Cavour alle ore 18 in concomitanza con l’accensione delle luci di Natale. Anche quest’anno l’accensione delle luci saranno dedicate alle donne vittima di violenza della città di Rimini, e avranno come frase di accompagnamento le parole di Confucio che, già nel VI a.c., indicava che “Piuttosto che temere l’oscurità è meglio accendere una piccola luce”.

“La nostra piccola luce sottolinea Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche di genere – è proprio questo: la forza e l’impegno che investiamo ogni giorno per mettere in campo azioni concrete, interventi efficaci e un grande lavoro culturale di rete per sradicare il fenomeno della violenza di genere. Dobbiamo essere tantissimi e tantissime, perché la mobilitazione delle persone risveglia le coscienze e porta un messaggio culturale importantissimo”.

La camminata è a cura del Comune di Rimini e dell’Associazione Rompi il silenzio, con la collaborazione di tutte le associazioni della #retedonnerimini (Crisalide, Coordinamento Donne Acli, Coordinamento Donne Rimini, Noidonne, Uisp, Soroptimist ) e con il sostegno di Rivierabanca.

Al termine della camminata, accenderemo insieme LE LUCI DI NATALE, accompagnati dalle ragazze e dai ragazzi dell’orchestra giovanile EYOS del Liceo Scientifico Albert Einstein (diretta da Davide Tura con la collaborazione di Andrea Monticelli), come gesto simbolico di speranza in questi tempi bui di violenza e di guerre.

Comune di Rimini