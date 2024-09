Rimini e San Marino. Reggini presenta Nuova Audi Q6 e-tron. Con l’anteprima della stagione 2024/2025 di Rivierabanca Basket Rimini Energia, innovazione e spirito di squadra

Rimini e San Marino– Una serata all’insegna dell’energia e dell’entusiasmo ha caratterizzato l’evento di giovedì sera 19 settembre presso la concessionaria Audi Reggini. In questa speciale occasione sono state svelate in anteprima la nuova Audi Q6 e-tron e la squadra Rivierabanca Basket Rimini (RBR), pronta ad affrontare il campionato di Serie A2 2024/25.

L’evento ha unito due mondi accomunati da valori come innovazione, potenza e determinazione. RBR ha presentato ufficialmente il proprio progetto per la stagione, con la nuova divisa, lo staff tecnico e la squadra guidata da coach Sandro Dell’Agnello, mentre la concessionaria Reggini ha colto l’occasione per presentare il SUV elettrico Audi Q6 e-tron, simbolo di eccellenza tecnologica ed efficienza energetica.

La concessionaria Reggini, partner storico di RBR, ha scelto di affiancare la squadra in questo momento di rilancio sportivo, in un evento che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui l’assessore allo Sport del Comune di Rimini, Michele Lari, e i membri del Consiglio di amministrazione biancorosso, con l’amministratore delegato Paolo Carasso, accolti dalla famiglia Reggini.

“Essere Uniform Sponsor e Official Car Partner di una squadra energica e vincente come RBR è motivo di grande orgoglio per noi. – ha detto Marco Reggini – Non si tratta solo di sport, ma di una connessione profonda con il nostro territorio, che unisce competitività, emozione e crescita sociale. Questo progetto rappresenta tutto ciò e siamo fieri di farne parte. Siamo fieri dei successi di RBR e soprattutto dei valori che rappresenta. Il nostro contributo va oltre la sponsorizzazione: insieme, continuiamo a costruire una storia straordinaria. Ringrazio il presidente Maggioli e tutto il Consiglio di amministrazione per il loro impegno e sono sicuro che il prossimo campionato ci regalerà emozioni uniche.”

Audi Q6 e-tron: un’auto all’avanguardia. La nuova Audi Q6 e-tron rappresenta l’apice della tecnologia sostenibile, combinando potenza, precisione e rispetto per l’ambiente. Grazie alle sue motorizzazioni elettriche, il SUV offre prestazioni eccezionali in qualsiasi condizione, ridefinendo il concetto di performance in chiave ecologica, senza mai rinunciare al piacere di guida. Un equilibrio perfetto tra forza e controllo, come quello che RBR porta sul parquet, con l’obiettivo di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

L’evento si è concluso tra gli applausi di un gruppo unito pronto a sostenere sia la squadra del cuore sia la mobilità sostenibile del futuro.

Per maggiori informazioni sulla nuova Audi Q6 Reggini invita gli appassionati e non solo, a visitare la sede Audi di Strada Rovereta, a Falciano RSM

Tel. 0541 1797360