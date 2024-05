Rimini. È venuto a mancare Claudio Tempesta, storico dj e punto di riferimento del Rimini Summer Pride

Lutto nel mondo delle discoteche per la scomparsa di Claudio Tempesta, storico dj in consolle da quasi 50 anni. Tempesta iniziò la sua carriera nel 1976 nei locali dell’Emilia Romagna e Marche, per poi trasferirsi a Roma nel 1980 dove si dedicò anche alla moda frequentando l’Accademia di Costume e Moda.

Durante la sua carriera, ha suonato nei più grandi locali internazionali come il Joy di Madrid, il Taboo di Londra e Le Bain Douche di Parigi. In zona, è stato protagonista delle notti della Baia Imperiale, del Bikini, dell’Io Street Club, dell’Insomnia e del New Jimmy.

Oltre alla sua carriera da dj, Claudio Tempesta è stato anche attivo nell’organizzazione del Rimini Summer Pride. Il presidente di Arcigay Rimini, Marco Tonti, lo ricorda come una persona dolce e disponibile che ha fatto tanto per la comunità LGBTQ+, insieme al suo marito François Rouge. Il loro matrimonio a New York, quando in Italia non esisteva ancora nessuna forma di unione omosessuale, è stato un esempio di impegno e sostegno alla causa.

La scomparsa di Claudio Tempesta lascia un vuoto enorme nella comunità riminese e nel mondo della musica dance, ma il suo contributo e la sua passione resteranno per sempre vivi nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e ammirato.