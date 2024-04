Rimini. È venuto a mancare il padre del sindaco Jamil Sadegholvaad

La scorsa notte è venuto a mancare Mahmood, il padre del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Mahmood Sadegholvaad è nato a Shiraz, in Iran, il 24 aprile 1946 e si è trasferito in Germania, a Francoforte, per motivi di studio all’età di 22 anni. Durante una vacanza in Romagna, si è innamorato di Rimini e ha deciso di stabilirsi in questa città alla fine degli anni ’60, aprendo un negozio di tappeti in via Dante. Si è sposato a Rimini e nel 1972 è nato Jamil.

“Il mio adorato papà, la mia roccia, il mio esempio, la mia forza è volato in cielo. Grazie a tutti quelli che hanno avuto un pensiero per noi in questo periodo lungo e difficile. Khodafez babà”, le parole del sindaco sulla sua pagina Facebook ufficiale.