Rimini. Eccesso di velocità allarmante sulla Via Emilia: due automobilisti sanzionati in due settimane

Due automobilisti sono stati sorpresi a superare i limiti di velocità sulla Via Emilia, nel comune di Rimini, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. Il primo caso risale al 5 ottobre, quando un conducente è stato registrato viaggiare a 140 km/h, ben oltre il limite di 70 km/h in quel tratto, situato all’altezza di San Martino in Riparotta, nelle vicinanze di abitazioni, un benzinaio e un ristorante. La sorveglianza è stata effettuata attraverso un dispositivo tele laser della polizia locale.

La storia si è ripetuta il 20 ottobre, quando un altro automobilista ha superato il limite, viaggiando a 146 km/h nello stesso punto. L’amministrazione comunale ha sottolineato che tali violazioni, secondo l’articolo 142 del codice della strada, possono comportare sanzioni che variano da 845 a 3.382 euro, con la possibile sospensione della patente per un periodo compreso tra sei e dodici mesi, e una decurtazione di 10 punti dalla patente.

Questi episodi si inseriscono in una preoccupante tendenza: già ad agosto era stato registrato un automobilista che viaggiava a 150 km/h in un tratto della Superstrada di San Marino, anch’essa con un limite di 70 km/h. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione, in un tentativo di garantire la sicurezza stradale nella zona.