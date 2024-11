Rimini. Eco-Bugie e Foresta Gutenberg: gli appuntamenti di fine 2024 promossi dall’Associazione Futuro Verde A.P.S.

Rimini, 26 Novembre 2024– Futuro Verde A.P.S., l’associazione riminese impegnata nella sensibilizzazione e nella diffusione di pratiche sostenibili, prosegue con gli appuntamenti della serie di incontri dal titolo Eco-Bugie, dedicata a smascherare le fake news che circolano nel mondo della sostenibilità e di Foresta Gutenberg, la rassegna letteraria dedicata ai temi dell’ ambiente.

Il primo appuntamento avrà luogo Mercoledì 27 Novembre alle ore 20:45 e metterà al centro la tanto discussa Direttiva Casa Green con ospiti il Dott. Teodoro Georgiadis, Associato di ricerca CNR e Francesco Occhipinti, Direttore Legambiente E-R. Mentre, il secondo incontro previsto per Venerdì 29 Novembre alle ore 20:45 rientra negli appuntamenti di Foresta Gutenberg e vedrà ospite Antonio Lazzari, consulente in materia ambientale, e il suo nuovissimo libro “ Transizioni”. Infine, il terzo e ultimo incontro si terrà il 2 dicembre alle ore 20:45 con il Professor Leonardo Setti per sfatare le Eco-Bugie su Nucleare e Idrogeno. Tutti gli incontri si terranno al Laboratorio Aperto Tiberio al terzo piano nella nuova ala del Museo della Città di Rimini con ingresso in Via Cavalieri 22.

L’invito è aperto a chiunque sia interessato a scoprire come la corretta informazione possa contribuire alla difesa del nostro pianeta e al suo futuro.

Per informazioni e prenotazioni:

Tel. +39 335 5868262

E-Mail futuroverdeaps@gmail.com

Futuro Verde A.P.S.