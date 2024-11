Rimini. Ecomondo dà il via a una settimana ricca di appuntamenti a Rimini

Rimini inizia la settimana con l’evento più atteso dell’autunno, punto di riferimento in Europa per l’innovazione tecnologica e industriale: da martedì 5 a venerdì 8 novembre torna Ecomondo, la fiera internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile. In occasione di Ecomondo, Rimini Blue Lab – l’hub di innovazione sociale sul tema della Blue economy – propone un programma di incontri, mostre e visite guidate per la cittadinanza e e avvia le attività progettate per le scuole del nostro territorio con Ecomondo Off, un calendario di più di 20 appuntamenti in diversi spazi della città così come all’interno della Fiera. Attività per bambini e bambine con le Letture sul mare al laboratorio Aperto martedì 5 novembre, mentre mercoledì 6 novembre è la volta di Tra il dire e il fare…mare, in Cineteca. Da non perdere la mostra che verrà inaugurata il 5 novembre al Palazzo del Fulgor, dal titolo Suoni e Segni di Vaia. La tempesta raccontata dai suoni, video e fotografie, un percorso espositivo sensoriale e visivo che ripercorre la dimensione, il senso e l’impatto emozionale dell’evento atmosferico estremo che colpì vaste aree alpine a fine ottobre 2018. All’interno della fiera per Ecomondo vi aspetta inoltre la mostra Archeoplastica che espone antichi rifiuti spiaggiati databili tra gli anni ’60 e gli anni ’80 ed è volta a sensibilizzare i visitatori sul problema dell’inquinamento del mare causato dalla plastica, per promuoverne un uso più consapevole.

Venerdì 8 novembre, la danza inaugura la Stagione di prosa, musica e danza del Teatro Galli con un’eccellenza internazionale: Parsons Dance. Balance of Power. La compagnia americana di contemporaneo tra le più affermate al mondo, amata dal pubblico di ogni età per la vitalità delle sue coreografie che sembrano sfidare la forza della gravità, torna in Italia con il suo nuovo tour che in un poco più di un mese toccherà Rimini e alcuni tra i principali teatri nazionali.

Proseguono gli appuntamenti al Teatro Galli con Parole per la musica, gli incontri rivolti all’approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2024 grazie alla partecipazione di storici della musica, autorevoli divulgatori, filosofi. Mercoledì 6 novembre 2024 è la volta di Umberto Curi che presenta Dido and Aeneas, mentre sabato 9 novembre è in programma Cose turche! E’ finita l’opera buffa? A cura di Luca Baccolini, per accompagnare il pubblico alla scoperta de ‘Il Turco in italia’, che si terrà al teatro Galli dal 15 al 17 novembre.

Continua la stagione cinematografica al Cinema Fulgor, che quest’anno compie 110 anni. Per celebrare l’importante anniversario della storica sala immortalata da Fellini in ‘Amarcord’ la stagione 2024-25 propone speciali rassegne cinematografiche che si affiancano alla normale programmazione. Le celebrazioni per il giorno del 110° anniversario (5 novembre) vedono tornare sul grande schermo Maciste all’inferno, il primo film che Fellini bambino vide al cinema. Martedì 5 novembre arriva anche l’Aperitivo corto con il doppio appuntamento dei corti dal titolo Agenzia Matrimoniale e Toby Dammit di Federico Fellini. Una nuova esperienza cinematografica, dove il fascino del grande schermo incontra la magia dei cortometraggi.

Continuano infine gli appuntamenti del martedì al Cinemino, all’interno del Palazzo del Fulgor, dedicati ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati.

Protagonisti i bambini, domenica 10 novembre con la rassegna Il Mulino dei Piccoli: Il Mulino di Amleto Teatro nella nuova produzione ideata e interpretata da Beppe Chirico con la regia di Camilla Fabbrizioli propone lo spettacolo dal titolo Il Gigante egoista.

Il Club Nautico di Rimini Asd in collaborazione con il Big Game Italia e con le regole sportive dell’IGFA, propone il XXI TROFEO CITTA’ DI RIMINI – BIG GAME in DRIFTING Catch & Release, che si svolge il 10 novembre dopo il rinvio a causa del mal tempo, con il patrocinio del Comune di Rimini e del Coni Emilia- Romagna. Un’attività di pesca, sempre più diffusa anche in Italia, che prevede di rilasciare il pesce non appena catturato, consentendogli quindi di tornare a nuotare in libertà.

Con una carrellata di oltre 100 immagini tra foto di scena, scatti rubati sul set e qualche prezioso fotogramma, Rimini prosegue fino al 20 gennaio la mostra fotografica Semplicemente Marcello. Il cinema, il fascino, lo stile di un antidivo di successo, a cura di Laura Delli Colli che vuole festeggiare i 100 anni di Marcello Mastroianni rendendo omaggio non solo al suo talento e alla sua straordinaria simpatia umana ma al suo rapporto speciale con Federico Fellini.

Continuano alla Biblioteca Gambalunga gli appuntamenti settimanali della rassegna Libri da queste parti, vetrina delle novità letterarie e editoriali, dedicata a libri che parlano di Rimini e non solo. Sabato 9 novembre è la volta di

Andrea Montemaggi, Nicola Gambetti che presentano ‘Rimini Felix. Gli anni, i personaggi e i luoghi che hanno creato il mito riminese, NFC, 2024’, in dialogo con Alessandro Giovanardi e Manlio Masini. Letture di Barbara Bagli

Comune di Rimini