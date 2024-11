Rimini. Ecomondo, il servizio taxi a disposizione di ospiti e cittadini

Rimini, 4 novembre 2024 – Con l’approssimarsi di “Ecomondo”, al via domani nel quartiere fieristico, i tassisti riminesi si preparano ad offrire nella maniera migliore il proprio servizio sia ai frequentatori del salone, sia ai residenti.

Ancora una volta saranno giornate di grande complessità per il traffico privato, per il servizio pubblico di linea e per il servizio taxi, dovuta anche alla presenza dei tanti cantieri aperti e delle opere avviate per migliorare la mobilità nel nostro territorio.

Le Associazioni di categoria dei tassisti di Confartigianato, Cna, Uritaxi e Legacoop sono impegnate da tempo in un confronto con l’Amministrazione comunale riminese per un’equilibrata applicazione del Decreto Asset, che contemperi da un lato l’esigenza di aumentare il contingente di licenze con un apposito bando, e dall’altro le richieste di organizzazione del servizio espresse dalla categoria.

Per servire il più possibile la clientela dei taxi saranno come sempre operativi sul territorio sia un centralino gestito dalla locale Cooperativa Taxi (CO.TA.RI), che risponde alle chiamate dirette tramite operatore H24 al seguente numero: 0541 50020, sia la cooperativa ‘I viaggi di bianco e blu’, che risponde al numero 0541 29393.

Le strutture ricettive possono inoltre utilizzare un link per bypassare il centralino di Co.ta.ri. ed è disponibile l’App TAXI RIMINI, applicazione per la richiesta diretta del servizio taxi da parte del cliente.

Esistono infine tariffe agevolate all’interno del comune di Rimini per il Taxi Rosa dalle ore 22 alle ore 6 e una tariffa per utenti diversamente abili.