Rimini. Ecomondo – The Green Technology Expo, Fiera di Rimini 7-10 Ottobre  

Ecomondo, ecosistema della transizione ecologica, è l’evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy. Hub di ricerca e innovazione, ospita le principali aziende di servizi, soluzioni e tecnologie del settore ambientale: dalla gestione delle acque allo smaltimento dei rifiuti, dal tessile alle bioenergie, dalla gestione e tutela dei suoli fino ai trasporti, l’agricoltura e le città sostenibili.

La manifestazione si svolgerà dal 7 al 10 novembre 2023 presso la Fiera di Rimini ed affronterà temi legati allo stato di implementazione dei progetti faro PNRR e allo stato di adozione dell’economia circolare nelle principali filiere industriali oltre al ripristino e la rigenerazione ecologica dei suoli e dell’idrosfera, delle coste e delle città, raccogliendo e mettendo a sistema gli elementi chiave che definiscono le strategie di sviluppo della politica ambientale dell’Unione Europea.

In queste giornate ci sarà un ampio programma di conferenze, seminari ed eventi grazie al coinvolgimento del Comitato Tecnico Scientifico con un pool di ottanta tra primi scienziati, tecnici, dirigenti e referenti di istituzioni nazionali (Ministeri, fra cui quello dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, le regioni, fra cui l’Emilia-Romagna), associazioni e federazioni di settore (Utilitalia, Assombiente, Confindustria, Confindustria Cisambiente, Federalimentare, Federchimica, Confagricoltura), consorzi (CONAI, CIB, CIC), agenzie e istituti (ISPRA, ENEA, Istituto Superiore di Sanità), per citarne solo alcuni, ma anche di istituzioni europee e internazionali (i.e. Commissione Europea, OCSE, EEA, FAO, etc).

Tra le istituzioni presenti quest’anno anche il C.N.VV.F. avrà un ruolo attivo nell’affrontare le tematiche dell’evento attraverso l’installazione di 2 stand espositivi.

Il primo sarà interno, presso il padiglione D7 – stand 214 – della Fiera di Rimini, dove saranno trattate le tematiche inerenti al soccorso ed alla prevenzione incendi. Lo stand interno illustrerà, mediante due poster, gli effetti del cambiamento climatico sul soccorso e sulla prevenzione incendi. In particolare il primo poster mostrerà come i cambiamenti climatici stanno influenzando il dispositivo di soccorso tecnico urgente ( risposta alle emergenze alluvionali come quella che qualche mese fa ha colpito duramente l’Emilia-Romagna, il contrasto degli incendi boschi e di interfaccia), mentre il secondo poster illustrerà come la transizione energetica sta incidendo sulla progettazione della sicurezza antincendi degli edifici e delle attività (facciate, impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo di energia elettrica con batterie a litio ione, auto elettriche, …). In allegato al presente si riportano i poster predisposti. Saranno installati, inoltre, due monitor dove saranno proiettati

Il secondo stand sarà collocato nell’area parcheggio davanti l’ingresso Ovest Della fiera dove saranno posizionati alcuni mezzi rappresentativi del C.N.VV.F.. In particolare saranno collocati l’Unimog con allestimento AIB, una moto d’acqua, il Bruco con allestimento per alluvione ed il Trincia per la lotta agli incendi boschivi.

Oltre alla fase espositiva, nella giornata di venerdì 10 novembre alcuni dei dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco terranno un convegno sulle tematiche della prevenzione incendi, richiamando quanto esposto nello stand interno.