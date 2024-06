Rimini. Elezioni Europee. Il Coordinamento provinciale PD: “Una notte di entusiasmo  e fiducia, con ottime performance a Rimini e Santarcangelo e una grande ripresa di consenso rispetto a cinque anni fa”

È stata una notte di grande entusiasmo e fiducia quella del Partito Democratico, che a livello nazionale si attesta come il secondo partito del Paese a pochi punti da Fratelli d’Italia della premier Giorgia Meloni. In un quadro allarmante a livello europeo, dove le destre estremiste avanzano sempre di più, ora più che mai bisogna lavorare uniti e compatti per offrire un’alternativa democratica al nostro Paese e all’Europa. Anche a livello locale il PD si afferma come secondo partito della provincia di Rimini toccando il 31%. Il distacco da Fratelli d’Italia è di appena due migliaia di voti, un risultato che dimostra un’importante crescita e un grande recupero rispetto alle Europeedel 2019, quando il PD si era fermato al 25% con un distacco dalla Lega, che al tempo ero il primo partito, di oltre 10 mila voti.

Il PD si afferma come primo partito del Comune capoluogo, Rimini, un grande segno di fiducia per il lavoro fatto in sinergia con l’amministrazione di Rimini in questi anni.

Da segnalare l’ottimo risultato del PD di Santarcangelo, che tocca il 37%.

Stefano Bonaccini è il candidato più eletto in rovincia di Rimini, superando anche Giorgia Meloni; insieme ad Alessandro Zan, Annalisa Corrado ed Elisabetta Gualmini ,che hanno raggiunto ottimi risultati in termini di preferenze nel nostro territorio e sappiamo che faranno un ottimo lavoro per portare in Europa i temi a noi più cari.

Il Coordinamento provinciale PD:

Lucilla Frisoni

Fiorella zangari

Christian d’andrea

Riziero Santi

Giulia Corazzi

Francesca Modugno

Filippo Sacchetti