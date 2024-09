Rimini. Elezioni Provinciali: Nota del Consigliere Provinciale Flavio Mauro, Fratelli d’Italia

“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a quanti conoscendomi per il modo di agire in politica hanno riposto in me la loro fiducia. Essere il più giovane consigliere provinciale e il primo degli eletti nella lista del centrodestra, nonché il secondo in provincia dopo Piccioni, è per me motivo di orgoglio ma soprattutto sarà da stimolo per dare un forte contributo per affrontare le sfide future della nostra provincia.

Questa è l’ennesima dimostrazione di come la valorizzazione dei giovani sia una priorità per Fratelli d’Italia e sarà mia premura cercare di avvicinare i giovani alla politica, che sono sempre più disillusi. Essendo un’elezione di secondo livello il risultato complessivo del centrosinistra era scontato, non c’è da meravigliarsi, sorrido di fronte al loro entusiasmo.