Rimini. Elezioni regionali del 17 e 18 novembre: 122.774 gli elettori riminesi al voto

L’Ufficio elettorale del Comune di Rimini invita a controllare per tempo il possesso dei documenti necessari per esprimere il voto. Le informazioni sui servizi di facilitazione all’esercizio di voto per le persone disabili o con ridotta capacità motoria

Sono 2 le elettrici più giovani che, compiendo il 18esimo anno d’età proprio il 17 novembre, potranno votare per la prima volta in occasione delle prossime elezioni regionali del 17 e 18 novembre.

In totale sono 656 i giovani (363 i maschi e 293 le femmine) che potranno votare per la prima volta, su un totale di 122.774 elettori (con una maggioranza di elettrici pari a 63.363, contro 59.411 elettori maschi) che domenica 17 novembre (dalle ore 07:00 alle ore 23:00) e lunedì 18 novembre (dalle 07:00 alle ore 15:00) potranno recarsi al voto per eleggere il Presidente della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna nelle 143 sezioni elettorali allestite nel comune di Rimini in 35 luoghi di riunione. Gli elettori ultracentenari, guidati da una nonnina di ben 107 anni, sono 66, di cui 49 sono elettrici e 17 elettori.

Sul sito web del Comune di Rimini è pubblicata in home page la sezione Elezioni Regionali 2024 dove si trovano tutte le informazioni utili al voto: dalle tappe verso le elezioni, le indicazioni su come si esprime il proprio voto, il fac simile delle schede, tutti i candidati appartenenti alla nostra circoscrizione elettorale, le informazioni per i disabili.

L’invito a controllare per tempo il possesso della tessera elettorale e l’apertura degli uffici per chiedere una nuova tessera

Al fine di evitare le code degli ultimi giorni si consiglia agli elettori di verificare per tempo il possesso dei documenti necessari per l’espressione del diritto di voto.

Si comunicano di seguito le sedi e gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali per richiedere una nuova tessera in caso di smarrimento o di esaurimento degli spazi appositi:

L’ufficio Elettorale, Via Marzabotto, 25 rimane aperto al pubblico con il seguente orario: fino a Giovedì 14 novembre dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 Venerdì 15 novembre 08:00 – 18:00 orario continuato Sabato 16 novembre 08:00 – 18:00 orario continuato Domenica 17 novembre 07:00 – 23:00 orario continuato Lunedì 18 novembre 07:00 – 15:00 orario continuato.

Domenica 17 e lunedì 18 novembre saranno aperte anche le seguenti sedi per il rilascio di duplicati con il seguente orario di apertura, domenica 17 novembre dalle ore 07:00 alle ore 20:00 orario continuato

Delegazione Anagrafe Centro Storico, Piazza Cavour, 30

Delegazione Anagrafe ex Circoscrizione 3 (Miramare) P.zza Decio Raggi, 1

Delegazione Anagrafe ex Circoscrizione 5 (Viserba) Via Mazzini, 22

Delegazione Anagrafe Villaggio Primo Maggio Via Bidente, 1P

Delegazione Anagrafe Corpolò Piazza dei Bizzocchi, 4

Esclusivamente per il rinnovo delle carte d’identità, l’ufficio anagrafe di via Marzabotto 25 effettuerà aperture straordinarie nelle giornate di:

· Sabato 16 novembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00

· Domenica 17 novembre dalle ore 8:00 alle ore 21:00

Il servizio di trasporto gratuito ai seggi per le persone con difficoltà motorie

L’amministrazione comunale ha predisposto un servizio di trasporto gratuito ai seggi per favorire la partecipazione delle persone con difficoltà motorie alle operazioni di voto. Il trasporto, tramite pulmino appositamente attrezzato, verrà effettuato nella giornata di Domenica 17 novembre dalla Cooperativa “LA ROMAGNOLA” dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Il servizio consiste nel trasporto dal cortile dell’abitazione al cancello della sezione e ritorno (il volontario non entrerà nell’abitazione dell’elettore e neppure nella sezione elettorale). Sarà possibile prenotare il servizio al numero 3488572641 nei seguenti giorni: Sabato 16 novembre dalle ore 8:00 alle ore 12:30; Domenica 17 novembre dalle ore 9:00 alle ore 15:00

Voto assistito

Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da non consentire l’autonoma espressione del diritto di voto, possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia, esibendo al seggio un certificato di accompagnamento rilasciato dall’Azienda U.S.L.. Le attestazioni mediche e i certificati di accompagnamento sono rilasciati presso la sede dell’A.U.S.L. Servizio di Igiene pubblica sita in via Coriano n. 38 (Colosseo) ambulatori certificazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 10:30 (accesso senza prenotazione). Domenica 17 novembre, presso la sede dell’A.U.S.L. Servizio di Igiene pubblica sita in via Coriano n. 38 (Colosseo Ingresso D Ambulatorio 1 piano terra) ambulatori certificazioni dalle ore 11:30 alle ore 13:00.

Comune di Rimini