Rimini. Emergerimini 2024: evento realizzato come dimostrazione alla cittadinanza del funzionamento del Sistema di Protezione Civile

Nei giorni 11 e 12 Maggio, il Comando dei VVF di Rimini, con la supervisione del Comandante Primo Dirigente Ing. Piergiacomo Cancelliere e il coordinamento del Vice Direttore Ing. Danilo Spagna, è stato coinvolto in EMERGERIMINI 2024, evento interforze coordinato dalla Prefettura di Rimini, dalla Protezione civile e dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Ufficio di Rimini.

L’evento è stato realizzato come dimostrazione alla cittadinanza del funzionamento del Sistema di Protezione Civile in risposta alle emergenze, tramite l’interazione con il Corpo Nazionale dei VVF e le Forze Armate e di Polizia che hanno comprovato le proprie professionalità e competenze in ambito di soccorso, svolgendo un’attività educativa di prevenzione e resilienza territoriale.

Sabato 11 Maggio il Comando dei VVF di Rimini e l’Associazione dei Vigili del fuoco sono stati coinvolti nell’allestimento di stand informativi sulle professionalità peculiari del Corpo Nazionale e sulle tipologie di calamità affrontate, sui rischi annessi al territorio e sui relativi comportamenti da adottare in caso di emergenza.

Nel pomeriggio si è svolto il workshop “Maggio 2024, un anno dopo l’alluvione in Romagna e Trent’anni di gestione delle emergenze” diretto dal Vice Comandante DVD Ing. Pietro D’Agostino in merito al tema “Il coinvolgimento delle strutture operative sul territorio e il rapporto con il Volontariato”.

Domenica 12 Maggio sono stati ricreati scenari emergenziali a cui han preso parte sotto forma di addestramento tutti gli Enti coinvolti nel Sistema di Protezione Civile.

In particolare per i Vigili del fuoco, le operazioni sono state preparate con il contributo del Capo Reparto Loris Campidelli:

1- al mattino è stata riprodotta una SIMULAZIONE DI ATTIVITÀ AIB (antincedio boschivo) presso una duna costiera in collaborazione con il Corpo dei Carabinieri Forestali, il soccorso sanitario 118, i volontari;

2- nel primo pomeriggio è stata organizzata una manovra dimostrativa di SOCCORSO A IMBARCAZIONE e A PERSONA IN MARE, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Rimini, il soccorso sanitario 118, CRI, volontari sommozzatori, Forze dell’Ordine e di Polizia.