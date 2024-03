Rimini. Ennesimo incidente sul lavoro: operaio grave trasportato al Bufalini

Erano le circa le 10 di questa mattina quando si è verificato un grave incidente sul lavoro in viale Amerigo Vespucci a Rimini. L’episodio ha coinvolto un operaio che stava lavorando su un ponteggio presso un hotel. Da un primo riscontro, l’uomo e altri operai stavano scaricando alcuni pannelli quando uno di essi è improvvisamente caduto, colpendo l’operaio in testa. Le condizioni dell’uomo sono state descritte come molto gravi.

Un’ambulanza è stata inviata sul posto e ha trasferito d’urgenza l’operaio ferito all’ospedale di Rimini. Tuttavia, a causa della gravità delle ferite riportate, è stato necessario un ulteriore trasferimento all’ospedale “Bufalini” di Cesena tramite elisoccorso, una struttura attrezzata per gestire casi di gravi traumi.