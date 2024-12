Rimini. Entra nella fase conclusiva il progetto di “Risanamento conservativo della viabilità – 2023”

Avanza il progetto previsto per i “Lavori di risanamento conservativo e funzionale della viabilità del Comune di Rimini 2023 – 2° intervento”, avviato lo scorso luglio, che ora è entrato nella fase conclusiva. Sul totale degli interventi programmati, sono state completate le opere di riqualificazione in 9 vie, mentre rimangono da ultimare i lavori in alcuni tratti stradali. Attualmente il cantiere si sta concentrando sulla via Nazario Sauro.

La programmazione si è sviluppata in due fasi successive: la prima, già conclusa prima della pausa estiva, ha interessato le vie del Pino, Alessandrini, Grotta Rossa (tra via del Gatto e via della Fontanina), Bruschi, Maiano, del Rivo e delle Cascine (in alcuni tratti). La seconda fase, ripresa dopo l’estate, ha visto interventi nelle vie Don Minzoni, Roncona e altri tratti stradali.

Attualmente il cantiere è operativo su via Nazario Sauro (tratto compreso tra via Monfalcone e via Trieste), dove il rifacimento della pavimentazione stradale è accompagnato da lavorazioni aggiuntive necessarie per preservare le radici dei pini presenti sui marciapiedi. Un intervento particolare nel quale si stanno sostituendo le banchine laterali con una pavimentazione in calcestruzzo drenante, che garantisce maggiore permeabilità e benessere alle radici degli alberi. I lavori sono realizzati sotto la supervisione di un agronomo, per assicurare il rispetto della vegetazione esistente. In questa fase sono state necessarie alcune opere aggiuntive, come la sostituzione di sotto servizi vetusti emersa durante i lavori, che hanno richiesto una piccola revisione del progetto iniziale.

Compatibilmente con le risorse finanziate, il progetto prevede di proseguire con la bonifica e il rifacimento dei marciapiedi di via N. Sauro fino all’incrocio con viale Principe Amedeo. Con alcune variabili sulle tempistiche, dovute alle condizioni meteorologiche e ai periodi di chiusura delle ditte, la conclusione dei lavori è prevista per i primi mesi del 2025.

Il progetto è stato pensato per migliorare la sicurezza stradale e rinnovare il manto d’asfalto in diverse zone del territorio comunale, individuate in base al livello di degrado delle infrastrutture viarie, di cui una buona parte scelte nei quartieri sopra la statale 16. Il costo complessivo è di circa 760 mila euro.