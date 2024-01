Rimini. Era in vacanza ma spacciava droga, arrestato 24enne

Arrestato dai Carabinieri mercoledì pomeriggio un turista di 24 anni, domiciliato in un hotel a Bellariva, per il presunto reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione è stata innescata da segnalazioni da parte di negozianti e residenti della zona. Dopo un’accurata indagine, includendo pedinamenti e osservazioni, i Carabinieri hanno sorpreso il pusher in flagrante mentre vendeva cocaina a un giovane di Rimini.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, bloccando sia il presunto pusher che l’acquirente all’interno di un supermercato. L’acquirente ha consegnato immediatamente la droga appena acquistata, mentre il 24enne aveva ancora in mano la banconota da 50 euro guadagnata dalla vendita, insieme ad un’altra banconota da 50 euro presumibilmente proveniente da una vendita precedente. Una perquisizione immediata ha portato al ritrovamento di tre dosi di cocaina addosso al pusher, mentre una successiva perquisizione presso un’altra abitazione, individuata grazie ai pedinamenti, ha permesso di scoprire altre 15 dosi di cocaina, un bilancino elettronico, materiale per confezionare le dosi e circa 3.100 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Il giovane di Rimini ha riferito di aver acquistato droga dallo stesso individuo circa 100 volte nell’ultimo anno. Il pusher, un 24enne, è stato immediatamente arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Rimini.