Rimini. Evade dagli arresti domiciliari l’uomo arrestato pochi giorni fa autore di atti di auto-erotismo, ma viene immediatamente rintracciato ed arrestato dalla Polizia di Stato

Nella mattinata del 22 ottobre 2023, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino italiano per il reato di Evasione.

Nello specifico, alle ore 09.45 circa, giungeva una chiamata, nella quale personale di un’associazione di Rimini segnalava l’allontanamento di un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Successivamente, alle ore 11.00 circa perveniva una segnalazione al numero Unico di Emergenza 112 – NUE nella quale veniva segnalata la presenza dell’uomo in questione in centro storico.

I poliziotti immediatamente si recavano in centro storico ed individuavano il soggetto, il quale veniva accompagnato in Questura ed arrestato per il reato di Evasione.

In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo veniva tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella giornata odierna.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato