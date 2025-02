Rimini. Federico Fellini e i mestieri del cinema raccontati da Gianfranco Angelucci

Quattro conversazioni a tema sui quattro pilastri della realizzazione di un film, ogni martedì di febbraio nella sala della Cineteca

4, 11, 18 e 25 febbraio, ore 17 – ingresso libero

Prende il via il 4 febbraio il primo dei quattro appuntamenti dedicati ai mestieri del cinema raccontanti da Gianfranco Angelucci. Conoscere più da vicino Federico Fellini e la sua arte, rivisitarne gli impareggiabili capolavori in una prospettiva mai affrontata prima in pubblico, scivolare dietro le quinte del suo laboratorio creativo o ancora più addentro, nella cella del Mago. Questa rara opportunità viene offerta dalla Cineteca di Rimini e Fellini Museum a studenti, appassionati, cinefili, spettatori comuni, attraverso quattro incontri, uno per ogni martedì di febbraio, condotti da Gianfranco Angelucci che ha seguito il Maestro riminese dentro e fuori dal set, dalla tesi di laurea fino alla scomparsa dell’artista.

Sarà un’escursione interessante e divertente all’interno dei mestieri del cinema, illustrati da sequenze di film e interviste di Fellini, testimonianze e dichiarazioni dei collaboratori più stretti. Quattro conversazioni a tema sui quattro pilastri della realizzazione di un film: scenografia, fotografia, recitazione, sonorizzazione. Alla scenografia viene dunque dedicato il primo appuntamento: senza scenografia non esiste il film, dal momento che tutto ciò che la macchina da presa inquadra, esclusi gli attori, rientra in questa definizione

Le lezioni sono cofinanziate dal progetto “REEL: un viaggio cinematografico tra Italia e Croazia” appartenente al programma dell’Unione Europea Interreg Italia- Croazia 2021-2027.

L’ingresso è libero e non occorre prenotazione

