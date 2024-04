Rimini. Fermato dalla Polizia Stradale autotrasportatore cerca di corrompere gli agenti per evitare sanzioni. Ora rischia anche una condanna

Un autotrasportatore moldavo di 57 anni, residente a Rimini, è stato bloccato dalla polizia stradale lungo la strada provinciale “Romea” nei pressi di Ferrara. Le autorità lo hanno fermato poiché aveva superato il limite massimo di ore di guida consentite dalla legge senza fare alcuna sosta per riposare. Questo comportamento non solo avrebbe potuto mettere a rischio la sicurezza stradale, ma anche comportare gravi conseguenze legali e per la sicurezza pubblica.

Il camionista ha cercato di corrompere uno degli agenti, offrendo del denaro contante per evitare una sanzione e il ritiro immediato della patente di guida. Tuttavia, questa mossa ha solo peggiorato la sua situazione. Oltre alla multa e alla possibile sospensione della patente, ora rischia una condanna da 4 a 7 anni di reclusione per tentata corruzione.

Al momento, il caso è sotto indagine preliminare da parte della Procura di Ferrara e l’autista è difeso dall’avvocato Luca Greco del Foro di Rimini.