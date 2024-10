Rimini. Festa del Borgo Sant’Andrea, arte e visioni dal 12 al 14 ottobre

La zona che comprende piazza Mazzini, via Saffi e zone limitrofe, si anima col mercatino, la gastronomia, musica, spettacoli, incontri e solidarietà

(Rimini, 8 ottobre 2024) – Torna anche quest’anno la Festa del Borgo Sant’Andrea, dedicata ad “Arte e visioni”, e ancora una volta, dopo il successo delle edizioni 2022 e 2023, curata dalle Acli provinciali e dalla Parrocchia di San Gaudenzo.

Da sabato 12 a lunedì 14 ottobre (festa del patrono di Rimini San Gaudenzo) la zona che comprende piazza Mazzini, via Saffi, parte di via Covignano, via Melozzo da Forlì e le aree limitrofe, si colora e si anima con eventi per tutta la famiglia, spettacoli dal vivo, mercatino, incontri culturali, gastronomia, iniziative per bambini, solidarietà…

Nella Sala don Pippo della parrocchia di San Gaudenzo (piazza Mazzini) sono attese conferenze, presentazioni di libri e proiezioni, mentre gli spettacoli dal vivo (musica, teatro e comicità) si svolgono sui palchi di piazza Mazzini e di via Melozzo da Forlì, e si accompagnano alle esibizioni degli artisti di strada e alle performance itineranti. Mostre e piccoli eventi sono ospitati nei cortili privati di via Saffi, aperti per l’occasione a borghigiani e curiosi.

Quando il sole comincia a tramontare e il buio invade piazze e vie, si accendono le luci in quattro punti di proiezione sui muri del Borgo. Ecco la Rimini sparita del secolo scorso, che torna in vita con i suoi personaggi e gli edifici che non ci sono più. E dove il passato lascia il posto al futuro, le illustrazioni di Samuele Grassi disegnano Rimini sommersa, una città immaginaria in cui i monumenti sono sotto il pelo dell’acqua e tra le case nuotano strane e spaventose creature.

Per affascinare e intrattenere i bambini, tornano marionette e burattini, spettacoli di giocoleria, micromagia, clown e bolle giganti di sapone, senza dimenticare i giochi del passato e la fattoria degli animali.

Ricco e colorato come negli anni passati il mercatino, gustosi e sorprendenti gli stand gastronomici. Sulle vie del Borgo i commercianti scendono in strada e aprono i loro negozi, preparano cibi e bevande, alternandosi con espositori selezionati che offrono sapori tradizionali del territorio e di altre realtà.

Tra tanto divertimento e allegria, c’è spazio anche per la solidarietà.

Sabato 12 ottobre, alle ore 17 nella chiesa di San Gaudenzo in piazza Mazzini (Sala don Pippo) sarà presentato il progetto “Acqua sana e potabile per Mutoko”, con racconti dalle missioni africane e presentazione del progetto per costruire pozzi comunitari che portino acqua ai villaggi serviti dall’Ospedale Luisa Guidotti (nella missione All Souls, in Zimbabwe) diretto dal medico riminese Massimo Migani.

Tutti gli appuntamenti della Festa del Borgo sono a ingresso libero e gratuito. L’intero programma si può consultare sul sito www.borgosantandrea.net.