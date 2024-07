Rimini. Fumava spinelli ma a casa aveva droga e attrezzatura per lo spaccio: arrestato 18enne

Un giovane di 18 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale ieri sera, durante i controlli in zona Marina Centro. Inizialmente fermato insieme ad altri ragazzi per possesso di tre spinelli, il suo nervosismo ha sollevato sospetti e gli agenti hanno proceduto a ulteriori verifiche presso la sua abitazione a Viserba.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 100 grammi di hashish suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il giovane è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e condotto nella camera di sicurezza del Comando di Polizia Locale, dove ha trascorso la notte in attesa del processo per direttissima.