Rimini. Furti e spaccate con un tombino: nel mirino alcuni esercizi commerciali in città

Una serie di furti mirati ha colpito le attività commerciali situate in via Caduti di Marzabotto, comprendendo il ristorante La Brocca e il negozio Follia Intimo. Il primo attacco è stato portato a termine da un ladro incappucciato che, giunto sul luogo intorno alle 4.30 del mattino, ha utilizzato una bicicletta come mezzo di fuga. Quest’ultimo ha lanciato un tombino contro le vetrate dei locali per poi penetrare all’interno e mettere a sacco le casse.

Nel corso dell’azione criminale alla Brocca, non sono state risparmiate neanche alcune apparecchiature utilizzate per prendere gli ordini. L’impietoso delinquente ha successivamente preso di mira un negozio specializzato in accessori per autovetture situato in via Valturio. Attualmente, i carabinieri di Rimini sono sulle tracce del colpevole e stanno portando avanti un’accurata indagine al fine di far luce sulla vicenda.