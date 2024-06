Rimini. Furto a Palazzo Garampi: ladri in azione tra mercoledì e giovedì notte

Nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, Palazzo Garampi di Rimini, sede del municipio, è stato teatro di un furto.

La Polizia sta attualmente indagando sull’accaduto a seguito della denuncia presentata dall’amministrazione comunale. Secondo le prime informazioni, il bottino risulta essere modesto: sono stati sottratti alcuni smartphone di servizio e un computer dagli uffici. Il raid è stato scoperto nella mattinata di giovedì dai dipendenti comunali, che hanno notato alcune anomalie, come cassetti

Dalle prime ricostruzioni, sembra che i ladri abbiano preso anche le chiavi del palazzo Ex Aquila d’Oro, riuscendo ad entrare anche lì. Fortunatamente non sono stati riscontrati danni significativi. Gli inquirenti stanno esaminando le registrazioni delle telecamere presenti nell’area per cercare di identificare le responsabilità.