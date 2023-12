Rimini. Furto dopo appena una settimana dall’apertura dello Snkrs Vault: il giovane commerciante lancia una raccolta fondi

Solo una settimana fa l’inaugurazione del negozio di sneakers da collezione in centro a Rimini, oggi invece chiusura per furto. Lo Snkrs Vault di via Garibaldi 61 ha infatti subito la visita di ladri durante la notte tra domenica e lunedì. Dice il titolare Luca Mancini, riminese 19enne, :”Ne sono rimaste appena 12 paia su 250″.

E aggiunge: “Ovviamente hanno portato via le più costose, alcune sneakers avevano un valore che poteva facilmente superare anche i mille euro. Sono scarpe da collezione, alcune in edizione limitata. Il valore complessivo della merce rubata? Intorno ai 70-80mila euro”.

Mancini non era assicurato e non aveva ancora installato un antifurto. Ragion per cui il giovane imprenditore avrà bisogno di una mano: “Lancerò una raccolta fondi, chiedo una mano ad amici e conoscenti, da solo non posso farcela. Non voglio arrendermi però e tra qualche giorno potrei riaprire con i pochi articoli rimasti”.