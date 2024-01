Rimini. FUTURO VERDE: SALVIAMO LA NOSTRA CASA DAI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Un incontro con Petitti e Affronte sul post COP28

Laboratorio Aperto, Ala Nuova del Museo

Via Cavalieri, 22 a Rimini

Mercoledi 10 Gennaio, ore 17.

Voglio che proviate la paura che provo io ogni giorno. Voglio che agiate come fareste in un’emergenza. Come se la vostra casa fosse in fiamme. Così Greta Thunberg ammoniva nel proprio saggio ormai famoso. Nonostante questa che è ormai una evidenza, la 28° Conferenza annuale dell’ONU sui cambiamenti climatici, detta più brevemente COP28, svoltasi a Dubai lo scorso dicembre, si è conclusa ormai da un mese con risultati davvero poco soddisfacenti.

L’Associazione Provinciale Futuro Verde APS, che ha messo il clima tra le principali motivazioni della propria attività, propone di ragionare “a freddo” su questo tema con l’obiettivo di studiare azioni e campagne di informazione per promuovere e sostenere le politiche sul clima. L’incontro si terrà mercoledi 10 Gennaio nella saletta semicircolare del Laboratorio Aperto, al terzo piano dell’Ala Nuova del Museo, in via Cavalieri 22 a Rimini, alle ore 17.

Interverranno Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, che ha partecipato alla COP di Dubai come rappresentante regionale, e Marco Affronte, ex parlamentare europeo, che in passato ha partecipato a ben 4 COP. L’ingresso è libero.

Per Futuro Verde