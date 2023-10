Rimini. GAMBERO ROSSO PREMIA PER LA SESTA VOLTA ‘IL CORTILE IN CENTRO’ LA PIZZERIA RIMINESE NELLA GUIDA ENOGASTRONOMICA SELEZIONATA COME MIGLIORE “PIZZERIA D’ITALIA 2024”

Il locale di via Sigismondo Malatesta, nel centro storico di Rimini, riconferma i due spicchi e viene selezionata tra le migliori pizzerie nazionali. Un ispettore ha visitato in incognito il locale.

I titolari Thomas Agostini e Ivan Signoretti: “Felici di questa nuova conferma, il merito è di tutto lo staff. Siamo un team unito e la cura e l’amore per ogni dettaglio ci premia nuovamente”

Il Cortile in Centro di Rimini riceve il doppio spicchio Gambero Rosso per la sesta volta. Una conferma importante per il locale di via Sigismondo Malatesta a Rimini, che negli ultimi mesi ha fatto anche una profonda trasformazione del brand e di tutto il locale, con un rinnovamento anche degli arredi. Lo staff, capitanato dai soci Thomas Agostini e Ivan Signoretti, festeggia questa premiazione per la sesta volta consecutiva in 6 anni di apertura.

Il primo gruppo editoriale multimediale enogastronomico in Italia sceglie ancora il locale riminese, catalogandolo tra le migliori pizzerie d’Italia per la guida 2024 di Gambero Rosso. Con il titolo di ‘Due Spicchi’, i punti di valutazione de Il Cortile in Centro sono tra i più alti di tutta la Provincia di Rimini.

Un ispettore ha visitato a sorpresa il locale nel corso della stagione 2023. La pizzeria gourmet, nel cuore del centro storico di Rimini, è aperta tutto l’anno, ogni sera. L’ispettore in incognito ha valutato tre aspetti fondamentali: pizza, servizio e ambiente. E ancora una volta ogni aspetto de Il Cortile ha ottenuto ottime valutazioni da parte dei giurati.

«Un nuovo traguardo raggiunto con Gambero Rosso, dopo il rinnovo della pizzeria, che ci rende davvero orgogliosi _ dicono Agostini e Signoretti _ Il merito va a tutto il nostro staff, siamo molto uniti e lavorare bene in squadra premia. Essere considerati, per il sesto anno consecutivo, come una delle migliori pizzerie d’Italia, è un risultato sorprendente. L’amore e la passione che ci contraddistinguono vengono trasmessi in ogni creazione e nel rapporto col cliente. In questo locale investiamo impegno e dedizione, attraverso la ricerca continua della massima qualità di prodotti e attenzione ai dettagli”.

In cucina il team è formato da cinque persone. Al timone Signoretti, chef pluripremiato da Gambero Rosso e volto noto anche di programmi tv, e eventi nazionali e internazionali.

Questa la descrizione de Il Cortile in Centro di Gambero Rosso: “Qui si esprime il talento di Ivan Signoretti, maestro della lievitazione naturale. Alle principali pizze classiche, leggere e fragranti, eseguite con sapienza e rispetto per la tradizione, si affiancano nel menù le tonde gourmet, servite a degustazione, che si avvicendano con la stagionalità dei prodotti. L’Apatura con fiordilatte, gorgonzola dop, prosciutto crudo, noci e gocce di miele di acacia e la Imago con fiordilatte, straccetti di burrata e prosciutto crudo. Tutto preparato con materie prime, selezionate con cura da Signoretti. Il tutto da accompagnare con le birre artigianali dei produttori del territorio. Servizio rapido e cortese”.