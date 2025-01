Rimini. Giochi: Stanleybet Group protagonista a Enada Rimini con party di Gerri Calà e l’ex bomber Dario Hubner

Il colosso Anglo-Maltese, leader europeo del Gaming, annuncia la propria partecipazione alla prestigiosa Fiera che si terrà a Rimini dal 17 al 19 Febbraio 2025

Liverpool, 17.01.2025 – Lo Stanleybet Group, leader europeo del Gaming, conferma la propria partecipazione a Enada Primavera 2025, l’evento di riferimento per il settore del Gaming e dell’Amusement, che si svolgerà a Rimini dal 17 al 19 Febbraio 2025. La presenza di Stanleybet a Enada rappresenta un’importante occasione per consolidare i rapporti con partner, clienti e operatori chiave del settore, rafforzando ulteriormente la sua posizione di leadership sul mercato.

Situato al Padiglione D3, Stand 040, lo spazio espositivo Stanleybet è progettato come una riproduzione innovativa di uno Shop di ultima generazione, realizzato con materiali ecosostenibili. I visitatori potranno scoprire i valori e la visione dell’azienda attraverso un’esperienza interattiva, che offre un focus su tre aree principali:

– Prodotti: L’eccellenza dei prodotti Stanleybet, semplici e performanti, è alla base del successo del gruppo come leader europeo del

– Innovazione: Grazie agli investimenti in tecnologia AI e soluzioni ecosostenibili, Stanleybet combina tradizione e innovazione per offrire soluzioni all’avanguardia.

– Mercati B2B: Oltre al Gaming B2C, Stanleybet è tra i principali produttori di Virtual Games e prodotti IT, con titoli come Trident, Eurotrident e il recente Survivors.

Stanleybet promette un’esperienza indimenticabile a Enada Rimini 2025, arricchita da eventi speciali e ospiti illustri:

– Dance Show giornaliero: Performances artistiche coinvolgenti presso lo stand

– Dario Hubner: I visitatori potranno incontrare il celebre ex calciatore “Tatanka”, scattare foto e vincere gadget

– Jerry Calà: L’immancabile Party Stanleybet ospiterà lo spettacolo del maestro della comicità italiana, in un evento che si preannuncia indimenticabile.

Gli interessati sono invitati a contattare il proprio Area Manager per fissare un appuntamento e scoprire in anteprima i prodotti Stanleybet.

Che lo Stanleybet Show abbia inizio!