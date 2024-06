Rimini. Gioiellerie nel mirino dei rapinatori: il presidente Federpreziosi-Confcommercio esprime preoccupazione

Il presidente Federpreziosi-Confcommercio della provincia di Rimini, Onelio Banchetti, esprime preoccupazione per una rapina avvenuta in una gioielleria del centro storico, che ha messo a repentaglio l’incolumità del titolare e della collaboratrice. Fortunatamente, entrambi si sono solo spaventati e hanno riportato poche ferite. Banchetti sottolinea che la categoria dei gioiellieri è spesso vittima di atti criminali e loda le forze dell’ordine per aver arrestato i responsabili rapidamente. Parlando dei dati di Confcommercio sull’insicurezza imprenditoriale, Banchetti evidenzia che nel Nord Est il 35,9% degli imprenditori teme crimini come furti e rapine, superando la media nazionale del 33,9%. Per migliorare la sicurezza, propone di aumentare il numero di agenti sul territorio e di implementare sistemi di videosorveglianza integrati con le forze dell’ordine.