Rimini. Giovane denunciato dalla Polizia Locale per atti di violenza. Arrestato e in attesa di processo

Un giovane di cittadinanza straniera è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dopo un violento episodio avvenuto nella serata di ieri a Rimini sud. La Polizia Locale è intervenuta dopo aver sentito grida provenire da un minimarket, dove il ragazzo stava aggredendo un altro straniero con insulti e minacce razziste. Non contento delle parole, ha anche cercato di ferire il ragazzo con calci e pugni, e addirittura ha lanciato una bottiglia di vetro. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Anche gli agenti intervenuti sono stati attaccati prima di riuscire a bloccarlo e denunciarlo. L’uomo, visibilmente alterato dall’alcol e dalle droghe, è stato arrestato in attesa del processo.