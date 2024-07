Rimini. Giovane straniero irregolare ruba uno smartphone: fermato e denunciato dai carabinieri

Un 27enne di origine nordafricana, irregolare e senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri di Rimini per aver rubato uno smartphone a una ragazza con l’aiuto di un complice. È accaduto nella notte tra sabato e domenica. La giovane, residente a Rimini, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Il 27enne è stato catturato in flagranza di reato e denunciato per la sua posizione irregolare nel territorio. Il suo complice è stato anch’esso denunciato. Il cellulare rubato è stato restituito alla ragazza. Durante la stessa notte, i militari hanno effettuato controlli su 44 persone.