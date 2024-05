In un bar di Mirmare, un giovane egiziano ubriaco ha dato in escandescenza, aggredendo barista, dipendenti e carabinieri. L’uomo si è denudato e ha creato scompiglio nel locale. Nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, l’egiziano ha continuato a comportarsi in modo violento, anche in caserma. È stato sedato dai sanitari e successivamente arrestato per resistenza. Dopo essere stato processato, è stato condannato a 7 mesi di pena con sospensione.