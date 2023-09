Rimini. Gli esiti del Consiglio comunale di giovedì 21 settembre

A seguito del parere positivo della III Commissione Consiliare, anche il Consiglio comunale riunitesi ieri, giovedì 21 settembre, ha approvato con 16 voti favorevoli, 6 contrari e 9 astenuti la variante al programma di qualificazione e sviluppo aziendale (PQSA) presentato dalla società Pesaresi Giuseppe per la realizzazione di opere edilizie nell’area della via Emilia.

Stesso esito per un altro piano di sviluppo aziendale inerente il procedimento unico in variante relativo all’ampliamento di un fabbricato ad uso produttivo in via San Martino in Riparotta dell’azienda specializzata nella lavorazione di ortofrutta Bernardi s.r.l. che è passato con 16 voti favorevoli, 2 contrari e 8 astenuti.

Il Consiglio, inoltre, con 18 voti favorevoli, 8 contrari e 4 astenuti, ha dato il via libera al permesso di costruire convenzionato presentato dalla società Maraia Immobiliare.

Comune di Rimini