Rimini. Gli eventi del finesettimana

Oggi a Rimini

Dalle 9 in piazza Cavour il mercatino regionale francese

Alle 9 al palacongressi inaugurazione dell’anno scolastico Fondazione Karis

Dalle 9,30 in cineteca ‘Utopie della realtà _ 1 / La libertà è terapeutica / Cento anni di Franco Basaglia’

Alle 10 dalla chiesa di Sant’Agostino partenza della visita guidata alla Rimini gotica

Alle 16,30 alla Libreria di Alice Mariaelena Agazzi presenta il libro ‘La strada’

Alle 17 alle Befane inaugura la mostra fotografica per i 20 anni di Crescere insieme

Alle 18 al teatro degli Atti l’attivista Giorgio Brizio, l’autrice Marianna Di Gioia, lo storico Stefano Laffi (Mappa del mondo nuovo)

Alle 18 al teatro Castoro in scena ‘Ardotal’oss’

Alle 21 al cinema Tiberio il film Juniper di Matthew Saville

Alle 11 allo Spazio Tondelli ‘Premio speciale per l’innovazione drammaturgica’ a Marco D’Agostin

Alle 18 allo Spazio Tondelli ‘Quali scritture per il teatro’ con Lucia Calamaro

Alle 21 allo Spazio Tondelli di Riccione ‘Dialoghi fallimentari con la natura’ con Maria Laura Palmeri

Dalle 10 in biblioteca a Santarcangelo l’incontro ‘Avere cura delle relazioni, come se ci conoscessimo da sempre!’

Domenica a Rimini

Dalle 9 in piazza Cavour il mercatino regionale francese

Dalle 9 in centro storico Fiera d’autunno

Dalle 10,30 in cineteca ‘Utopie della realtà _ 1 / La libertà è terapeutica / Cento anni di Franco Basaglia’

Dalle 11 alla piazza sull’acqua ‘Il baseball al centro’

Dalle 11 nell’ala nuova del museo ‘Ri-Vestiti’ (Festival della moda equo-sostenibile con talk, mercatini, laboratori, Rimini Social Runway)

Dalle 15 al Parco degli artisti ‘Anni ’50 live concert!’

Alle 17 al teatro Galli omaggio a Giacomo Puccini

Alle 17, 19 e 21 (vos) al cinema Tiberio il film Juniper di Matthew Saville

Alle 17,30 all’Augeo il Silvia Donati Trio (Fulgor off)

Alle 18 al Grand hotel ‘Il sole tramonta alle spalle’film su Sergio Zavoli, Federico Fellini, Rimini e la Romagna

Dalle 11 a Montefiore Sagra della castagna

Alle 11,30 a Sant’Agata Feltria inaugurazione della Fiera del tartufo