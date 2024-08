RIMINI. GLI EVENTI DI OGGI

Oggi a Rimini

Dalle 18 a piazzale Fellini ‘Arte e gusto’

Alle 21,30 al museo Tonini spettacolo di burattini ‘La vendetta della strega Morgana’

Alle 21 a Villa Lodi Fè a Riccione Safe Escape Band live

Alle 21 in piazza Tosi a Riccione in scena ‘Oceania. La vera storia del transatlantico Oceania in crociera a Riccione nel 1933’

Alle 21,30 a piazzale Roma a Riccione per Deejay on stage Sarah e Petit di Amici

Dalle 23,30 al Cocoricò serata con ospiti Joseph Capriati, Chris Stussy, Skizzo

Dalle 23,30 al Villa delle rose a Misano serata con ospite dj Marco Carola

Alle 21 all’Arena della regina Achille Lauro in concerto

Alle 21 al castello di Coriano il film ‘Troppo cattivi’

Alle 21,30 al teatro Amici di Montecolombo ‘Summertime show’ di Carlo Tedeschi

Dalle 18,30 al Beky Bay Bayfest con Itchy, Lost e Naska

Alle 21 in piazza Vittorio Emanuele a Pennabilli Margò 80 live

Alle 21,30 nell’arena Rubicone di Gatteo la Paolo Belli big band

Fonte: Buongiornorimini.it