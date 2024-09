RIMINI. Gli eventi di oggi

Alle 17 al cinema Tiberio il docufilm ‘Vai col liscio’ (Festa de borg)

Dalle 18,30 al cinema Fulgor il Festival della cultura sportiva

Alle 19,30 al cinema Tiberio ‘Le Nozze di Figaro’ in diretta dalla Royal Opera House di Londra

Alle 21 sul tetto del museo Ainè in concerto (Le città visibili)

Alle 21 alla biblioteca Gambalunga Carla Maria Russo presenta il romanzo ‘La figlia più amata. Storia delle sorelle Medici’

Alle 21,15 al Parco degli artisti Joe Dibrutto

Alle 21,30 nell’arena Francesca da Rimini Leo Gassmann (Rimini in musica)

Alle 20,30 al palazzo del turismo di Riccione concerto di Emiliano Toso

Alle 21 al giardini dell’Alba a Riccione la tribute band Radio Kom

Alle 19,45 al teatro Dimora di Mondaino premiere dello spettacolo ‘Dan(s)e house and constellations’

Dalle 21 in piazza della Repubblica e via Romagna a Misano ‘Dedikato 2024’ spettacoli, gare, mostre, esibizioni, eventi sportivi aspettando la MotoGP

Alle 21 in piazzetta Belvedere a Cattolica musica con The Bademeister(s) (Motor beach circus)

Alle 21.30 in viale Fiume e via Dante a Cattolica musica con Hbh Band (Motor beach circus)

Dalle 18 in centro storico a San Leo ‘Festival della Romagnola’

Dalle 18 sul portocanale di Bellaria ‘Il gusto del porto 2024’

Fonte: BUONGIORNORIMINI.IT