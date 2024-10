Rimini. Golden Club in spolvero con Gubellini, Nanni e Grossi

Domenica a Reggiolo si è disputato il 20° Trofeo delle Province, manifestazione riservata alle rappresentative provinciali per le categorie ragazzi e cadette. Per il Golden Club Rimini si aggiungono altri risultati di rilievo a conclusione di una stagione ricca di soddisfazioni in campo regionale e nazionale. Nei 1000 metri cadetti Ernesto Grossi con una bella gara ha conquistato la medaglia di bronzo scendendo sotto il muro di 2’40” siglando un 2′ 39″67 che gli è valso il record personale nella specialità. Nei 1000 metri ragazzi si è messo in luce Elia Leoni con un crono di 3’15″44. Negli 80 hs la cadetta Mia Nanni si è piazza terza con un buon 12″85. Nei 100 hs cadetti Enea Tonti Deluca si migliora chiudendo in 15″84. Ginevra Gubellini vice campionessa regionale ragazze si classifica 2° nel getto del peso con la misura di 10,41. Infine Stefano Maracci 80 metri cadetti chiude in 10″38.