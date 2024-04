Rimini. Grazie ad un buco nel muro confinante ladri rubano in tabaccheria. I carabinieri indagano

La scorsa notte, tra martedì 9 e mercoledì 10 aprile, sconosciuti hanno perpetrato un furto presso la Tabaccheria n.18 situata in viale Nazario Sauro a Rimini, all’incrocio con viale Trieste. Secondo le prime informazioni, i ladri avrebbero utilizzato il metodo noto come “trucco del buco”: avrebbero effettuato un’effrazione alla serratura del garage privato confinante con il negozio, per poi penetrare all’interno e sfondare il muro in comune.

Una volta dentro la tabaccheria, hanno rubato diversi oggetti di valore. Al momento, il totale del bottino è ancora da calcolare. I malviventi sono poi fuggiti indisturbati. Il proprietario del locale ha scoperto il furto solo all’apertura del negozio questa mattina e ha prontamente informato i Carabinieri. Le indagini sono in corso.