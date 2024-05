Rimini. Guardia di Finanza: sorpresa in auto con una cospicua somma di denaro, denunciata 31enne albanese

Una donna albanese di 31 anni, residente a Rimini, è stata fermata nei pressi del casello di Rimini Nord e sorpresa dalla Polizia giudiziaria delle fiamme gialle con una grande somma di denaro in banconote di vario taglio all’interno della sua auto. Non ha fornito spiegazioni e è stata denunciata per ricettazione. Le indagini sono in corso per accertare la provenienza del denaro e la sua relazione con un uomo che le ha consegnato il denaro. In passato, la donna è stata coinvolta in un caso di traffico di droga insieme al fratello minore.