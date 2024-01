Rimini. Guida senza patente: fermato due volte lo stesso conducente in due giorni

Nell’arco di meno di due giorni, è avvenuto un episodio simile in cui un uomo 49enne è stato fermato due volte mentre guidava senza patente, che non ha mai conseguito.

La vicenda si è verificata in via Tripoli a Rimini nel tardo pomeriggio di mercoledì (10 dicembre), durante un’operazione di controllo svolta dalla Polizia Locale e dalla squadra di polizia giudiziaria. L’auto è stata fermata perché procedeva senza fari accesi.

Durante i controlli è emerso che il conducente non solo stava guidando senza patente, ma che non l’aveva mai ottenuta. Inoltre, hanno scoperto che l’uomo si è rifiutato di sottoporsi al test dell’alcol test, e per questo è stato sanzionato con una multa di 5000 euro, come previsto dall’articolo 116 comma 15/17. Inoltre, è stato deferito all’Autorità giudiziaria in base all’articolo 186 comma 7 del Codice della Strada.

Al termine dell’indagine, l’auto, di proprietà di un’altra persona presente come passeggero durante il controllo, è stata sottoposta a sequestro amministrativo per tre mesi ai fini della confisca, ed è stata affidata al proprietario.

Il giorno successivo, nel pomeriggio di giovedì, gli stessi agenti hanno riconosciuto il veicolo fermato il giorno precedente e hanno nuovamente fermato il conducente per un altro controllo. Si trattava dello stesso individuo sanzionato il giorno prima, che ancora una volta guidava senza patente e con il veicolo sottoposto a sequestro.

L’unica differenza è che questa volta il conducente non si è rifiutato di sottoporsi al test dell’alcol test, ottenendo un valore di 2,33. Di conseguenza, il conducente è stato nuovamente deferito all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 186 comma 2 Lett C, sia per guida senza patente, essendo considerato recidivo nel periodo di due anni. Il veicolo è stato sequestrato ai sensi dell’articolo 213 comma del Codice della Strada ed è stato affidato alla depositeria giudiziaria per la confisca. Il proprietario del veicolo è stato multato con 1800 euro come sanzione amministrativa. Anche durante il secondo controllo, il proprietario era presente come passeggero.

Questo è il terzo caso, dall’aprile di quest’anno, in cui la stessa persona, precedentemente fermata per guida senza patente e con un tasso alcolemico sopra i limiti di legge, è stata nuovamente fermata e sanzionata mentre guidava un veicolo che era già stato confiscato.