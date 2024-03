Rimini. Hotel a Viserba occupato abusivamente, ex dipendente denunciato e struttura sottoposta a sequestro

Ieri pomeriggio, su segnalazione della società locataria, la polizia locale ha effettuato un controllo presso un hotel di Viserba, chiuso da agosto e mai formalmente restituito ai proprietari. Nonostante la struttura fosse ufficialmente inattiva, gli agenti della squadra giudiziaria hanno scoperto all’interno di una delle camere un ex dipendente dell’albergo, che si trovava lì in modo illegale e senza alcuna autorizzazione.

L’uomo, oltre a essere in violazione delle normative sull’occupazione degli immobili, risiedeva in un ambiente non conforme alle norme antincendio di base, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella della struttura stessa. Durante il controllo è emerso che altre tre camere dell’hotel erano state occupate abusivamente, sebbene al momento dell’ispezione non fosse possibile identificare gli occupanti.

L’ex dipendente è stato denunciato per occupazione abusiva e l’immobile è stato sottoposto a sequestro.