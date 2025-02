Rimini. I disagi di Rione Clodio. Il Comitato: “l’Amministrazione Comunale non si interessa minimamente di trovare una soluzione”

Continua senza il minimo rispetto verso i residenti il traffico di attraversamento su Via Ducale e Corso d’Augusto. Nella conferenza che abbiamo organizzato lo scorso 3 febbraio sono stati ben descritti i rischi alla salute che corriamo per le polveri sottili e gli altri inquinanti provocati dal traffico che permangono nel nostro canyon. Nonostante ciò, l’Amministrazione Comunale non si interessa minimamente di trovare una soluzione in grado almeno di mitigare i disagi che subiamo dal 2019. L’importante per loro è assicurare la transitabilità del traffico monte/mare di Rimini, costi quello che costi, anche se ci va di mezzo la salute delle persone. A valutare alternative tipo il tunnel che abbiamo proposto nella conferenza del 3 febbraio non ci pensano proprio.