Rimini. I “piumini” dei pioppi prendono fuoco: allarme alla scuola media Bertola. Sul posto i Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti alla scuola media Bertola di Rimini, dove è scattato l’allarme poco prima delle 16 a causa di un principio di incendio nel giardino della struttura. La situazione ha coinvolto anche una piccola tettoia esterna dove erano presenti alcuni materiali. Gli studenti, impegnati nelle attività pomeridiane in palestra e nei laboratori, sono stati evacuati dall’edificio per precauzione, ma fortunatamente nessuno ha riportato danni. L’incendio è stato causato dai “piumini” dei pioppi, noti per la loro facilità di infiammabilità, e si sta ancora cercando di capire cosa li abbia innescati. Una delle ipotesi è che qualcuno abbia gettato inavvertitamente un mozzicone acceso nel giardino della scuola.