Rimini. Identificato il rapinatore di una escort. Trascinata con l’auto, ma è riuscita a fornire dettagli fondamentali

Un 44enne aveva tentato di derubare un’escort dopo aver avuto un rapporto sessuale con lei. Nonostante fosse stata trascinata con l’auto, la transessuale è riuscita a mantenere la borsa e a notare alcuni dettagli della vettura del rapinatore. Queste informazioni sono state fondamentali per l’identificazione dell’uomo da parte delle autorità. Il giorno successivo, la donna ha localizzato il rapinatore tramite l’app “Trova il mio iPhone”, ma non è riuscita a recuperare il cellulare, che è stato poi trovato da un passante.

I fatti risalgono alla notte del 12 marzo scorso. L’uomo, un criminale con precedenti penali, è attualmente in attesa di giudizio. La data del processo è prevista l’8 luglio, come richiesto dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. La donna ha riportato lesioni per le quali ha ricevuto una prognosi di 7 giorni.