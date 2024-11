Rimini. Il 30 novembre la spiaggia illuminata per le feste in concomitanza con l’inaugurazione del presepe di sabbia e della pista di ghiaccio

Il mare d’inverno si illumina per una passeggiata natalizia sospesa sulle dune. Al vasto programma di illuminazione natalizia diffusa e coordinata lunga più di 90 chilometri, da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi, il forese e il centro, si aggiunge il percorso sulla spiaggia che regalerà ai turisti e ai riminesi una passeggiata in riva al mare in pieno clima natalizio. Le dune sopraelevate dal bagno 1 al bagno 63 pentano una lunga passeggiata poetica punteggiata da più di 30 panchine illuminate a cura di Piacere Spiaggia Rimini.

L’accensione ‘marina’ avverrà sabato 30 novembre e andrà ad aggiungere 3 chilometri di luci sulla spiaggia al grande cielo con stelle luminose e astri che caratterizzerà l’illuminazione diffusa che dal 23 novembre accenderà a festa tutta la città con luci bianche calde e con soggetti di tipo tradizionale natalizio di colore bianco, con tocchi di oro e rosso. Come da tradizione, ad accendere la magia del Natale sabato 23 novembre, sarà un suggestivo conto alla rovescia in piazza Cavour che creerà l’attesa in pieno clima natalizio e che darà ufficialmente il via al cartellone di eventi ‘Rimini, il capodanno più lungo del mondo’ che arriverà fino all’Epifania.

Dalla settimana successiva, il 30 novembre, oltre all’illuminazione della spiaggia, nella zona del porto verrà inaugurato anche il grande presepe di sabbia (con preview con gli artisti all’opera il 23 e 24 novembre e inaugurazione ufficiale il 30 novembre) e l’Ice Village con il circo che ospiterà gli spettacoli per bambini e la pista di ghiaccio per pattinare a due passi dal mare.

L’edizione 2024-25 del Presepe artistico di sabbia si annuncia come la più grande e più imponente di sempre, occuperà una superficie minima di 450 metri quadrati sulla spiaggia libera di Piazzale Boscovich, all’interno di una tensostruttura coperta e sarà composto da almeno 15 gruppi scultorei fra 1.5 metri e fino a oltre 4 m di altezza che andranno ad integrarsi all’interno di un’ambientazione tradizionale natalizia.

Un lavoro che si potrà vedere in anteprima già sabato 23 e domenica 24 novembre in ‘presa diretta’ nei giorni di completamento delle sculture, con i sei artisti della sabbia all’opera che mostreranno lo spettacolo unico della “magia della sabbia” che prende forma. In concomitanza con l’inaugurazione del presepe, sabato 30 novembre, sempre in piazzale Boscovich, prenderanno il via anche in grande Villaggio di Natale Ice Village che comprende il mercatino di artigianato, l’Happy Circus con il tendone multicolore e i suoi spettacoli per bambini e la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio tutto al coperto con i suoi 600 metri quadrati per fare le evoluzioni sul ghiaccio.

Comune di Rimini