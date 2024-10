Rimini. Il benvenuto del Sindaco al Capitano Mariachiara Soldano

Per la prima volta nella storia della città, una donna assume il comando della Compagnia Carabinieri di Rimini. Si tratta del Capitano Mariachiara Soldano, alla quale questa mattina, a Palazzo Garampi, il Sindaco Jamil Sadegholvaad le ha dato il benvenuto a nome della comunità riminese, esprimendole le congratulazioni per il nuovo e prestigioso incarico.

L’incontro è stato anche l’occasione per affrontare alcuni temi strategici della vita urbana, intorno ai quali il primo cittadino ha ribadito la volontà dell’amministrazione comunale di collaborare attivamente con i Carabinieri per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico del territorio attraverso strette sinergie.

Il Capitano Soldano, originaria della provincia di Foggia, ha conseguito una laurea in Giurisprudenza all’Università di Tor Vergata di Roma e una laurea specialistica in Scienze della sicurezza interna ed esterna. Ha inoltre ottenuto due master di II livello: uno in Responsabilità della Pubblica Amministrazione e del Pubblico Funzionario all’Università Roma Tre e l’altro in Intelligence presso l’Università della Calabria.

La sua carriera nell’Arma dei Carabinieri inizia nel 2010 con la frequentazione del 192° corso per ufficiali, prima presso l’Accademia Militare di Modena e poi alla Scuola Ufficiali di Roma. Promossa Tenente nel 2014, è stata destinata alla Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri come Comandante di Plotone.

Nel 2016 viene trasferita alla Compagnia Carabinieri di Modica, in Sicilia, come Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile. Successivamente, nell’ottobre 2017, assume il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa, ricoprendo anche il comando della Compagnia in sede vacante.

Dal 2020 al 2024, ha comandato la Compagnia Carabinieri di Rende, in Calabria, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo nella regione.

Comune di Rimini