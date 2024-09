Rimini. Il benvenuto del sindaco Jamil Sadegholvaad al nuovo comandante della Capitaneria di porto Ottavio Cilio

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha incontrato il nuovo comandante della Capitaneria di porto, Capitano di Fregata Ottavio Cilio, che ha preso l’incarico dalla collega Giorgia Capozzella, la quale ha lasciato Rimini dopo due anni per andare a ricoprire l’incarico di Comandante in seconda a Salerno. Ad accogliere il nuovo comandante della Capitaneria di porto di Rimini era presente anche l’assessore alla sicurezza, Juri Magrini.

Il sindaco di Rimini ha rivolto al comandante Ottavio Cilio, accompagnato dal Primo Luogotenente Vincenzo Petrella, gli auguri di buon lavoro e di buona permanenza a Rimini, regalandogli due libri simbolici della città: “Rimini sotto le bombe” e “Federico Fellini”.

Il nuovo comandante della Capitaneria di porto di Rimini, Capitano di Fregata Ottavio Cilio, classe ’81, ha frequentato l’Accademia Navale di Livorno per la sua formazione di Ufficiale delle Capitanerie di porto, conseguendo il grado di Sottotenente di Vascello. Destinato dal 2004 presso la Capitaneria di Siracusa, ha ricoperto – in successione – i ruoli di capo delle sezioni Ambiente, Contenzioso, Demanio e Polizia Marittima, pervenendo al grado di Tenente di Vascello. Comandante dal 2013 dell’Ufficio Circondariale marittimo di Grado, è stato qui promosso Capitano di Corvetta. Nel 2016 è stato trasferito (in qualità di Capo Servizio operativo) presso la Capitaneria di Chioggia, dove, dopo la promozione a Capitano di Fregata nel 2020, è diventato Comandante in seconda, fino all’odierno trasferimento per assumere il comando della Capitaneria di porto di Rimini. Laureato in Giurisprudenza nel 2003, ha conseguito nel 2010 e nel 2021 i master di 2° livello in Diritto internazionale marittimo e in Scienze Strategiche marittime.